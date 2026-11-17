Özbekistan'da 2025 yılında yol kenarında toprağa gömülü halde bulunan çürümüş erkek cesedinin Türk vatandaşı Kadir Tunç'a ait olduğunun DNA incelemesiyle kesinleşmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, Kadir Tunç'un Özbekistan'da açılması planlanan restoranın mutfak dizaynı ve havalandırma sistemini kurmak üzere Suat Taşkın ile anlaşarak ülkeye gittiği belirlendi. Hasan Halis ile Hamdin Baydağ'ın da aynı restoranda çalışmak üzere Özbekistan'da bulunduğu tespit edildi.

30 Mayıs 2025'te Taşkent'ten Urgenç'e doğru araçla seyir halindeyken Kadir Tunç ile Suat Taşkın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşkın'ın yanında bulunan bıçakla Tunç'a defalarca saldırdığı ve ölümüne neden olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta düzenlenen operasyonla Suat Taşkın, Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko gözaltına alındı. Şüphelilerden Suat Taşkın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Suat Taşkın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer şüpheliler Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

"ÇOK PİŞMANIM"

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Suat Taşkın ile tutuksuz sanıklar Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Suat Taşkın, " Böyle bir olaya karıştığım için çok pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi. Diğer sanıklar ise, "Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Suat Taşkın'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl hapis cezasına hükmedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar Hasan Halis, Hamdin Baydağ ve Murat Çinko hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezasına hükmedildi.