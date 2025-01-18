İstanbul büyük tehdit altında! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü skandalın detaylarını sabah.com.tr’ye anlattı

"BİZ DEĞİL, İSTANBUL TEHDİT ALTINDA, KİMSE İNKAR EDEMEZ"

Özlü, İmamoğlu yönetiminin konuya duyarsız kalmasından yakınarak şunları söyledi:

Ben 5 yıldır belediye başkanıyım. 5 yıldır bunlarla görüşüyorum. 5 yıldır ha bugün, ha yarın yapacağız. 25 yıldır iktidardalar neden yapmadılar diyor? Bunun projelendirmesi AK Parti zamanındadır. AK Parti 170 KM boru hattı çekti, baraj yaptı. Üzerine düşenleri yaptı.

2018'de Fatih Turan İSKİ Genel Müdürü'yken yapılması gereken yatırımlarla ilgili kararlar aldı. Bunlar, bu kararları uygulamadılar. Benim kızdığım nokta şu; suyu Düzce'den alıyor, ama yatırımı buraya yapmıyor. Düzce'deki kanalizasyon suları İstanbul'a gelen sulara karışıyor. Bunu kimse inkar etmesin, biz değil İstanbul tehdit altında.

"ÜZÜLÜYORUM KANALİZASYON KARIŞMIŞ SULAR İSTANBULLULARA GİDİYOR"

"Biz arıtma tesisleri yapıyoruz, Düzcelilere arıtılmış su vermek için tesis yapıyoruz. Sen de Düzce'ye arıtma tesisi yap, arıtılmış suyu İstanbul'a al. Ben bunu söylüyorum." diyen Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

Ben bu konuyu teknik olarak çok iyi biliyorum. Yapması gereken tek şey, 45 milyar TL'lik yatırımın yüzde 36'sını Düzce'ye ayırıp, arıtma tesisleri yapacak. Yoksa kanalizasyon karışmış sular İstanbulluya gidiyo üzülüyorum.

"AK PARTİLİ OLMAYAN BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI BANA GELİP BU DURUMU ANLATIYOR, AMA İBB'NİN BAŞINDAKİ ZATTAN ÇEKİNİYORLAR"

Özlü, muhalefetteki bazı belediye başkanlarının kendisine gelerek bu durumu aktardıklarını da belirterek çarpıcı ifadeler kullandı:

Bazı ilçe belediye başkanları, AK Partili olmayan başkanlar... İBB'nin başındaki zattan korkuyorlar ama bana geldiklerinde kendileri söylüyorlar. Ondan çekindikleri için susuyorlar.

"SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ YAPILDI, NE KENDİSİ NE DE EKİBİ ANKARA'YA GELMEDİLER"

Özlü, İBB Başkanı'nın 'Su Kardeşliği' projesine katılmadığını, ekibinden bile kimsenin gelmediğini de şu sözlerle anlattı:

2023 yılında Su Kardeşliği projesi vardı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün, biz buradan gittik Ankara'ya gelmediler. İBB'nin başındaki zat da gelmedi, adamları da gelmedi. Bir, bizi küçük gördüler, Düzce ne ki, İstanbul'un yanında dediler. İkincisi, biz yapmadıkları şeyleri söyleriz diye çekindiler.

Su kardeşliği yaptıkları illeri söyleyeyim mi; Artvin ve Kars. Ne alaka su kardeşliği Artvin ile Kars ile. Aynı ırmakların geçtiği illerin kardeş olması lazım. Olacak iş mi yani.