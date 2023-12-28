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Giriş Tarihi: 29.12.2023

İstanbul camileri kitap oldu

İbrahim Hilmi Tanışık’ın 1931-1966 arasında çektiği İstanbul’daki 778 camiye ait fotoğraflar 2 ciltlik kitapta ilk kez bir araya getirildi

İstanbul camileri kitap oldu
İbrahim Hilmi Tanışık'ın 1931-1966 yılları arasında kaleme aldığı ve fotoğrafladığı 778 camiye ait notları ve fotoğrafları içeren ve Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla basılan "İstanbul Camileri" adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıtıldı. Kitabın içinde yer alan dokümanlar da lansmanda açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kokteylle başlayan kitap tanıtım gecesine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra yazar, şair ve akademisyen Bekir Ayvazoğlu, kitabın editörü Fatih Dalgalı ve Üsküdarlılar katıldı. Kitabın tanıtım gecesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iki ciltlik çalışmada İstanbul'da bulunan 778 adet caminin yer aldığını belirtti.

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İstanbul camileri kitap oldu
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