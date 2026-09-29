İstanbul emniyeti suçlulara göz açtırmıyor! FETÖ ve DEAŞ’a darbe, suç örgütlerine operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin örgütle bağlantılarına ilişkin dijital materyaller, iletişim kayıtları ve finansal hareketler incelenirken, belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'IN FİNANS AĞINA DARBE

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. MASAK tarafından incelenen hesap hareketleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin çeşitli materyaller ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE PEŞ PEŞE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında ise İstanbul genelinde meydana gelen tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarının faillerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan titiz saha ve takip çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, ruhsatsız silahlar, mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu.

SAHTE BELGE VE MOBBİNG İDDİALARINA SORUŞTURMA

Emniyet ekiplerinin bir diğer operasyonu ise resmî belgede sahtecilik ve mobbing iddialarına yönelik oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, soruşturma dosyası kapsamında çeşitli belge ve dijital materyallere el konuldu.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

İstanbul'da aynı gün gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonla suç ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ortaya konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

SELAMİ YILDIZ'DAN NET MESAJ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların ardından suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yıldız, "İstanbul'da suç örgütlerine karşı mücadelemizde kararlıyız. Operasyonlarımızla suç yapılanmalarını birer birer çökertmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da kamu düzeninin korunması ve suç yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonların artarak devam edeceği bildirildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör