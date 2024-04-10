İstanbul Emniyeti’nde çifte bayramlaşma… Vali Davut Gül de katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Ramazan Bayramı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında PEKOM'da buluştu. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü ve Ramazan Bayramı için çifte bayramlaşma töreni yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş, Zafer Aktaş'ın emniyet müdürü yardımcıları, birim müdür ve amirleri ile farklı birimlerden polis memurları katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında İstanbul Emniyeti'ne teşekkür ederek polislerin haftasını ve bayramlarını kutladı.

ZAFER AKTAŞ: "SİZLERİN YERİ ÇOK AYRI"

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise "Bize her koşulda destek veren eşlerimiz ve ailelerimiz, öncelikle sizlerin bayramınızı kutluyorum. Sizlerin yeri çok ayrı" diyerek polislerin ve ailelerinin bayramlarını ve haftalarını kutladı. Her birimden polisler İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş'a çiçekler takdim etti. Bayramlaşma törenine eşleriyle ve çocuklarıyla katılan polisler İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile fotoğraf çektirdi. Törende Polis Bandosu ve Çevik Kuvvet Korosu dinletisi sunuldu ve Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan pasta kesildi.