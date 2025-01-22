İstanbul Esenyurt’ta feci olay! Bir haftadır aranıyordu: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir haftadır kayıp O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Polis ekipleri kaldığı daireye çilingir marifetiyle açtı ancak içeride kimseye rastlanılamadı. O olaydan sonra temizlikçi daire önünde O.Y. ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti. Dün akşam üzeri 17:00 sıralarında ise apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.