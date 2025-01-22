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Giriş Tarihi: 22.1.2025 09:55

İstanbul Esenyurt'ta feci olay! Bir haftadır aranıyordu: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık bir haftadır kayıp olan O.Y.'yi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Genç adamın cansız bedenine kaldığı rezidansın asansör boşluğunda ulaşıldı.

İHA
İstanbul Esenyurt’ta feci olay! Bir haftadır aranıyordu: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir haftadır kayıp O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Polis ekipleri kaldığı daireye çilingir marifetiyle açtı ancak içeride kimseye rastlanılamadı. O olaydan sonra temizlikçi daire önünde O.Y. ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti. Dün akşam üzeri 17:00 sıralarında ise apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.

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İstanbul Esenyurt'ta feci olay! Bir haftadır aranıyordu: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!
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