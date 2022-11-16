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Giriş Tarihi: 16.11.2022 00:51

İstanbul Fatih’te 4 araç yandı

Fatih Kocamustafapaşa Caddesinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çıkan dumanları fark eden araç sürücüsü yol kenarında araçtan inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
İstanbul Fatih’te 4 araç yandı

Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

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İstanbul Fatih’te 4 araç yandı
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