İstanbul Göktürk’te virajı alamayan aracın takla attığı anlar kamerada

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada İsmail A. ve Sudenur A. hafif yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan aracın bariyerlere çarparak takla attığı anlar görülüyor. Birkaç kez takla atan araç bariyerlere çarparak durabiliyor. Araç kamerası görüntülerinde kaza sırasında görüntüleri çeken otomobil sürücüsünün yaşadığı şaşkınlık anları da yer alıyor

Göktürk'te virajı alamayan araç takla attı! O anlar kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör