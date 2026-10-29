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Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:59

İstanbul Göktürk’te virajı alamayan aracın takla attığı anlar kamerada

Göktürk'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ve yanındaki yolcunun hafif yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Şok eden görüntülerde aracın takla atarak durabildiği görüldü.

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DHA Yaşam
İstanbul Göktürk’te virajı alamayan aracın takla attığı anlar kamerada
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İstanbul'da dün saat 14.45 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi D20 Karayolu Göktürk sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşçı İsmail A. (49) yönetimindeki 34 UR 4632 plakalı araç yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajı alamadı.

BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan öğrenci Sudenur A. (24), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada İsmail A. ve Sudenur A. hafif yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan aracın bariyerlere çarparak takla attığı anlar görülüyor. Birkaç kez takla atan araç bariyerlere çarparak durabiliyor. Araç kamerası görüntülerinde kaza sırasında görüntüleri çeken otomobil sürücüsünün yaşadığı şaşkınlık anları da yer alıyor

Göktürk'te virajı alamayan araç takla attı! O anlar kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul Göktürk’te virajı alamayan aracın takla attığı anlar kamerada
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