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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:04

İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu: Konserve kutularından kilolarca esrar çıktı!

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 13 kilo esrar ele geçirdi. Tunus uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

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İstanbul Havalimanı’nda narkotik operasyonu: Konserve kutularından kilolarca esrar çıktı!
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Operasyon, 14 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Alınan ihbar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından GSBH(Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal) kapsamında alınan arama kararı neticesinde Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M.'nin konserve kutuları içinde gizlediği 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi.

KİLOLARCA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 13 kilo 512 gram esrarı ülkeye sokmaya çalışan Tunus uyruklu N.B.A. ve M.M yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken üzerlerinden çıkan paralara ve telefonlara el konuldu ve inceleme kararı alındı. N.B.A. ve M.M.'nin yasal işlemlerinin 15 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılma talimatı verildiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu: Konserve kutularından kilolarca esrar çıktı!
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