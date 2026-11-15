İstanbul Havalimanı’nda narkotik operasyonu: Konserve kutularından kilolarca esrar çıktı!

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken üzerlerinden çıkan paralara ve telefonlara el konuldu ve inceleme kararı alındı. N.B.A. ve M.M.'nin yasal işlemlerinin 15 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılma talimatı verildiği öğrenildi.

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