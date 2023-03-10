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Giriş Tarihi: 10.3.2023 18:52 Son Güncelleme: 10.3.2023 19:58

İstanbul için haftasonu fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul’da meteoroloji müdürlüğü verilerine göre haftasonu fırtına ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi. Ani hava değişimi ile birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların da 10 derece civarına gerileyeceğini açıkladı. AFAD, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul için haftasonu fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi, hafta sonu fırtına ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar da 10 derece civarına gerileyecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın Lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına 40-70km/s kısa süreli kuvvetli fırtına 50-85km/s şeklinde esmesi bekleniyor. Beraberinde batı bölgelerinden Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış 15-25kg/m2 geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
AKOM'dan yapılan açıklamada; İBB ekiplerinin, fırtına ve yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat çalışılacağı ve toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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İstanbul için haftasonu fırtına ve yağış uyarısı
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