İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı! O tarihe kadar sürecek

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklanırken kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.