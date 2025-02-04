İstanbul için Sibirya kökenli kar alarmı yapıldı! Çarşambadan Cuma sabahına kadar yoğun kar geçişleri bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan ılıman hava dalgası yerini, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava sistemine bırakacağı aktarıldı. Hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:RÜZGAR: 50-61 km/saat, FIRTINA: 62-74 km/saat, KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat, TAM FIRTINA: 89-102 km/saat, KUVVETLİ KAR: 5-20 cm arası, YOĞUN KAR: 20 cm ve üzeri