İstanbul için tehlike çanları: Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii sular altında kalabilir!

İzmir'in tatil beldeleri için de uyarılarda bulunulurken Güzelbahçe dahil bazı plaj alanlarının daralabileceği, kıyıdaki iskele gibi yapıların özelliklerini kaybedebileceği, Sığacık Koyu'nda tekne bağlama yerlerinin ve marinaların risk altında olduğu bildirildi.

Rapora göre, Türkiye'nin önemli kuş üreme alanları arasında yer alan Gediz Deltası Kuş Cenneti ile Çamaltı Tuzlası, Küçük Menderes Deltası, Mavişehir, Çakalburnu Dalyan ve İnciraltı Kent Ormanı gibi doğal kıyılar da risk altında bulunuyor.