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Giriş Tarihi: 28.11.2023 16:37 Son Güncelleme: 28.11.2023 16:48

İstanbul için yine fırtına ve yağış uyarısı yapıldı

İstanbul’da yaşanan fırtınalı ve yağışlı günlerin ardından yine Meteoroloji Müdürlüğü ve AKOM'dan fırtına ve yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinde başlayacak fırtına ve yağışın Çarşamba sabahına kadar devam edeceği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Çarşamba günü itibariyle hava sıcaklığının 15-18 derece arasında yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul için yine fırtına ve yağış uyarısı yapıldı

İstanbul yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine gireceği belirtildi. Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesinin beklendiği kaydedildi.

FIRTINAYA DİKKAT

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyacak olan sistem nedeni ile rüzgârın Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK HAFTA BOYUNCA ARTARAK 15-18 DERECE OLACAK

Hâlihazırda kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine 15- 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Bu akşam saat 22:00 ila çarşamba sabah saat 10:00 arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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İstanbul için yine fırtına ve yağış uyarısı yapıldı
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