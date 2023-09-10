İstanbul İl Jandarma’dan kaçakçılara ağır darbe: 15 ton etil alkol ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Jandarma ekiplerince durdurulan tırda 15 ton kaçak etil alkol bulundu. Tır sahibi H.G. ve araç şoförü M.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

TURİSTİK BÖLGELERE ÖZEL SAHTE İÇKİ YAPACAKLARDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında; lisansız ve insan sağlığını tehdit eden merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

15 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Alınan ihbarın ardından yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya iline taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu. Tır sahibi H.G. ve araç şoförü M.K. isimli şahıslar yakalandı. Tırda yapılan aramalarda, kolilenmiş şekilde muhafaza edilmiş 15 ton etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.