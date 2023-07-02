İstanbul Kağıthane’de araca silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE



Öte yandan olayı duyan gencin yakınları, hastane önüne akın etti. Acı haberi hastanede öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.