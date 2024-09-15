İstanbul-Londra uçağında hakaretler edip kriz çıkarmıştı! THY ve İstanbul Valisi Gül’den açıklama

İstanbul-Londra seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfün eden yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. İdari para cezası kesilen B.G. isimli yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alındı.

YAHYA ÜSTÜN: KARA LİSTEYE ALINMIŞTIR

Dün meydana gelen olayda, THY'nin TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini yapmaya hazırlanan uçağında yolcu alımı başladı. Bu sırada uçakta bulunan B.G isimli yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin ekibine sözlü hakarette bulundu. Bunun üzerine pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerine de hakaret eden yolcu ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi.

'Çevreye Rahatsızlık Verme' suçundan idari para cezası uygulanan B.G., havalimanı dışına çıkarıldı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen yolcu daha sonra ailesi çağırılarak yakınlarına teslim edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.

VALİ GÜL: BEKLENEN SON

İstanbul Valisi Davut Gül de yolcunun uçaktan indirildiği görüntüleri paylaşarak " Beklene son" ifadelerini kullandı.