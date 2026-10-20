İstanbul Maratonu ne zaman, katılım ücretsiz mi? 2026 İstanbul Maratonu başvuru ekranı!

48. İstanbul Maratonu'nda profesyonel atletlerin yanı sıra koşu tutkunları da 6,5 kilometrelik parkurda yerini alacak. Her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren Halk Koşusu'nda bu kez 5 bin kişilik kontenjan ayrılırken katılımcılar için yaş sınırı ve kayıt koşulları da açıklandı.