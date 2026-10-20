Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Maratonu ne zaman, katılım ücretsiz mi? 2026 İstanbul Maratonu başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:12 Son Güncelleme: 20.10.2026 16:15

İstanbul Maratonu ne zaman, katılım ücretsiz mi? 2026 İstanbul Maratonu başvuru ekranı!

İstanbul'un iki yakasını spor tutkunlarıyla buluşturacak 2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu için kayıt heyecanı başlıyor. Boğaz Köprüsü'nde koşmak isteyenler, sınırlı kontenjanla düzenlenecek organizasyonun başvuru tarihi belli oldu. Peki, İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na nasıl kayıt olunur, katılım ücretsiz mi? İşte, başvuru ekranı...

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İstanbul Maratonu ne zaman, katılım ücretsiz mi? 2026 İstanbul Maratonu başvuru ekranı!
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48. İstanbul Maratonu'nda profesyonel atletlerin yanı sıra koşu tutkunları da 6,5 kilometrelik parkurda yerini alacak. Her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren Halk Koşusu'nda bu kez 5 bin kişilik kontenjan ayrılırken katılımcılar için yaş sınırı ve kayıt koşulları da açıklandı.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Boğazı'nı binlerce sporseverin buluşma noktasına dönüştürecek 48. İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu için başvuru takvimi netleşti. Profesyonel yarış kategorilerindeki kayıtların tamamlanmasının ardından, 6,5 kilometrelik parkurda yer almak isteyenler için 2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları, 21 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Organizasyonda Halk Koşusu için 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek veya koşarak geçme deneyimi yaşamak isteyenlerin, kontenjan dolmadan kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU'NA NASIL KAYIT OLUNUR?

İki kıtayı birbirine bağlayan parkurda yerini almak isteyenler, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları, https://event.spor.istanbul adresindeki Spor İstanbul etkinlik platformundan erişim açıldığında kayıt olunabilecek.

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İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU ÜCRETSİZ Mİ, KİMLER KATILABİLİR?

2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılım tamamen ücretsiz olacak. Ancak 5 bin kişilik kontenjan sınırı nedeniyle etkinlikte yer almak isteyenlerin başvuru sürecini dikkate alması gerekiyor. Koşuya katılabilmek için 1 Kasım 2026 itibarıyla 14 yaşını doldurmuş olmak yeterli olacak.

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İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU NE ZAMAN, KAÇ KİLOMETRE?

Dünyanın farklı ülkelerinden 45 bini aşkın koşucunun katılması beklenen 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun Halk Koşusu kategorisinde katılımcılar, Asya'dan Avrupa'ya uzanan 6,5 kilometrelik güzergahı tamamlayacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak koşuda katılımcılar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yakınında sona erecek.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU GÖĞÜS NUMARASI NEREDEN ALINACAK?

Halk Koşusu'na başvuru yapanların yarış günü parkura çıkabilmesi için kayıt işleminin ardından göğüs numaralarını da teslim alması gerekecek. Spor İstanbul tarafından belirlenen sekiz farklı noktada 21 Ekim'den itibaren göğüs numarası dağıtımı yapılacak.

Dağıtım noktaları:

  • Haldun Alagaş Spor Kompleksi
  • Bostancı Sahil Spor Kompleksi
  • Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
  • Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
  • Avrupa Yakası dağıtım noktaları:
  • Sefaköy Yüzme Havuzu
  • Fatih Spor Kompleksi
  • Cemal Kamacı Spor Kompleksi
  • Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

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İstanbul Maratonu ne zaman, katılım ücretsiz mi? 2026 İstanbul Maratonu başvuru ekranı!
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