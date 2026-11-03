İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı DEAŞ opersayonu!

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan H.T. ve F.T. ile para transferi ilişkisi bulunan, ayrıca MASAK verilerinde şüpheli işlem açıklamalarıyla para transferleri tespit edilen B.I.'nın yakalanması için çalışma yürütüldü. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan S.B. ile para transferi bulunan 6 şüphelinin, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında işlem yapılan S.A. ile para transferi olduğu belirlenen E.A.S.B. ve W.A.'nin yakalanması amacıyla da operasyon düzenlendi.