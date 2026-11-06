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Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:50

İstanbul merkezli dev operasyon: Suç örgütüne darbe! 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yeri kurşunlama, kundaklama ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli dev operasyon: Suç örgütüne darbe! 12 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki kurşunlama ve kundaklama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt'ta bir iş yeri ve galerinin kurşunlanması, Güngören'de 2 iş yerinin kundaklanması ve bir iş yerinin kurşunlanması ile 2 kişinin suç örgütleri adına tehdit edilmesi olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Adana ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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İstanbul merkezli dev operasyon: Suç örgütüne darbe! 12 gözaltı
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