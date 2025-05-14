Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da şoke eden fuhuş operasyonu! Kataloğu beğenene geceliği 1000 dolar
Giriş Tarihi: 14.5.2025 10:30 Son Güncelleme: 14.5.2025 10:47

İstanbul'da şoke eden fuhuş operasyonu! Kataloğu beğenene geceliği 1000 dolar

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden paylaşılan katalogla irtibata geçip geceliği bin dolardan kadınları gönderdiği iddia edilen şebeke üyesi 8 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Operasyon kapsamında fuhuş yapmaya zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin müşterilerle kataloğa atılan beğeni üzerine irtibata geçtiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da şoke eden fuhuş operasyonu! Kataloğu beğenene geceliği 1000 dolar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptıran bir şebekenin varlığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Şebekenin hazırladığı kataloglardan seçim yapan müşterilere, geceliği bin dolar karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi. Kadınların genellikle 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü de tespit edildi.

9 İLÇE VE 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ile Sakarya ve Zonguldak'ta tespit edilen 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda organize şekilde fuhuş yaptıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ele geçirilen cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu. Diğer yandan operasyon kapsamında fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılarak, mağdur olarak ifadeleri alındı. Kadınların geceliği bin dolar karşılığında gönderildikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da şoke eden fuhuş operasyonu! Kataloğu beğenene geceliği 1000 dolar
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