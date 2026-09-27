İstanbul Polisi gece boyu Beyoğlu’nu ablukaya aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül 2026 saat 00.00 itibarıyla Beyoğlu'nda huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya ilgili şube müdürlükleri de katıldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevredeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, drone desteğiyle de bölgeyi havadan kontrol etti.

1 BİN 737 KİŞİ SORGULANDI

Uygulama kapsamında 1.737 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında gerekli işlemler uygulandı.

FUHUŞA ARACILIKTAN 4 KİŞİYE İŞLEM

Denetimlerde fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina kontrol edildi. 4 şahıs hakkında "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme" suçundan işlem başlatıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel ise mühürlendi.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Denetimler sırasında 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 kişi hakkında da idari işlem uygulandı.

17 İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Umuma açık eğlence yerlerine yönelik kontrollerde ise mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi ihlaller nedeniyle toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı. Beyoğlu'ndaki uygulama kapsamında tespit edilen olaylarla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.