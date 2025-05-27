İstanbul polisinden sokak satıcılarına büyük darbe! 254 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesi, bu faaliyetleri yürüten organizasyon ve şahısların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar neticesinde 279 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 94 adet fişek, 5 bin 224 adet uyuşturucu hap, 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

254 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakalanan 254 şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 25 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

EMNİYETTEN ZEHİR TACİRLERİNE KORKUTAN MESAJ

Sokak satıcılarını hedef alındığı bu operasyonlarda İstanbul'un cadde ve sokakları titizlikle analiz edildi, gençleri zehirleyen sokak satıcıları tek tek tespit edilerek yakalandı. İstanbul Emniyetinden zehir tacirlerinde de bir mesaj verildi. Mesajda "İstanbul halkı bilmelidir ki: Uyuşturucu ile mücadelemiz her boyutta aralıksız devam etmektedir. İster uluslararası boyutta olsun isterse sokak satıcısı olsun, uyuşturucuyla gençlerimizi zehirlemek isteyen her suçlu mutlaka devletimizin yıkıcı gücüyle karşılaşacaktır." İfadelerine yer verildi.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ele geçirilen suç unsurlarını inceledi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Başta gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine, çetelere ve bütün suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.