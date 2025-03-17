İstanbul sağanak yağışla serinledi! Marmara için ’kuvvetli rüzgar’ ve zırai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonucu soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkili olmaya başladı. Saat 16.30 sıralarında sıcak hava aniden yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.Gök gürültüsü ile birlikte önce rüzgar ve ardından da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlık yakalananlar kendilerini salakların altına att. Yaklaşık 10 dakika yağan yağmur yerini serin havaya bıraktı.Yağışların ve soğuk havanın salı ve çarşamba günü artmasının beklendiği kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE ZIRAİ DON UYARISI YAPILDI

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren cuma gününü kadar zirai don uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte bölgemizde zirai don hadisesi bekleniyor. Bölgemizde 18.03.2025 (salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, bölgesel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.