Güneşin ufuk çizgisine yaklaştığı saatlerde gökyüzünü kaplayan renkli bulutlar, İstanbul üzerinde görsel şölen oluşturdu. Günbatımının kızıl ve turuncu tonlarıyla aydınlanan gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya çıkan manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, bir yanda günbatımının büyüleyici renkleri diğer yanda ise gökyüzünde uzanan gökkuşağı dikkat çekti. Günbatımının son ışıklarıyla birlikte İstanbul semalarında oluşan renk cümbüşü, kentin siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.