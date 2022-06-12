İstanbul Su Müzesi açılıyor

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Recep Ali, Ercan ve Ergün Topçu kardeşlerin sahibi olduğu armatür fabrikasında kurulan İstanbul Su Müzesi'nde; Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarına ait olan bu eserler sergilenecek.Önümüzdeki günlerde kapılarını ziyaretçilere açacak müzede; su ve su kültürüne ait 3 bine yakın eser yer alıyor. İki teşhir salonundan oluşan 800 m2'lik alanda kronolojik, bazı bölümlerde de tematik eserler sergilenecek.SABAH'a konuşan İstanbul Su Müzesi Koordinatörü Dr. Ercan Topçu, müzede bin 500 - 2 bin yaşına kadar eski muslukların sergilendiğini söyledi. Ali Recep Topçu da, "Eserlerin her birinde el izi, gönül izi, göz izi ve ecdad var. Bu eserler bizi anlatıyor" diye konuştu.