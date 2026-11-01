İstanbul trafiğe kapalı yollar 1 Kasım 2026: İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, metrobüs çalışıyor mu, köprüler açık mı?

Maraton nedeniyle metrobüs seferlerinde de değişikliğe gidildi. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hangi duraklarda sefer yapılacağını ve köprülerin saat kaçta yeniden açılacağını araştırıyor. İşte 1 Kasım İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi, alternatif güzergahlar ve toplu taşıma düzenlemeleri.

İSTANBUL'DA 1 KASIM HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

48. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre ilk kısıtlamalar saat 03.00 itibarıyla başladı. Saat 06.00'dan itibaren ise maraton güzergahındaki diğer yollar da ulaşıma kapatıldı.