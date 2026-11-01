İstanbul trafiğe kapalı yollar 1 Kasım 2026: İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, metrobüs çalışıyor mu, köprüler açık mı?

Maraton nedeniyle metrobüs seferlerinde de değişikliğe gidildi. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, hangi duraklarda sefer yapılacağını ve köprülerin saat kaçta yeniden açılacağını araştırıyor. İşte 1 Kasım İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi, alternatif güzergahlar ve toplu taşıma düzenlemeleri.
48. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre ilk kısıtlamalar saat 03.00 itibarıyla başladı. Saat 06.00'dan itibaren ise maraton güzergahındaki diğer yollar da ulaşıma kapatıldı.
Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılan önemli noktalar şöyle:
Anadolu Yakası'nda trafiğe kapatılan önemli güzergâhlar ise şunlar:
Kapanışlar maraton güzergâhına ve sporcuların geçişine göre kademeli olarak uygulanıyor.
İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 48. İstanbul Maratonu nedeniyle saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.
Köprüdeki trafik kısıtlamasının saat 15.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Bu süre boyunca sürücülerin alternatif köprü güzergahlarını kullanmaları gerekiyor.
Anadolu ve Avrupa yakaları arasında geçiş yapmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tercih edebilecek.
İstanbul Maratonu nedeniyle Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de araç trafiğine kapatıldı.
Avrasya Tüneli: Saat 06.00 itibarıyla iki yönde trafiğe kapatıldı.
Galata Köprüsü: Saat 06.00 itibarıyla çift yönlü araç geçişine kapatıldı.
Her iki noktadaki kısıtlamaların saat 15.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Sürücülerin alternatif güzergâh olarak D-100 kara yolunu ve Atatürk Köprüsü'nü değerlendirmesi öneriliyor.
İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü metrobüs seferleri tamamen iptal edilmedi ancak iki yaka arasındaki ulaşım geçici olarak durduruldu.
İETT'nin maraton nedeniyle açıkladığı düzenlemeye göre Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasında metrobüs seferi yapılmıyor.
Sefer verilmeyen duraklar şöyle:
Avrupa Yakası'nda ise Beylikdüzü-Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu-Beylikdüzü güzergahlarında seferler devam ediyor. Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcuların Marmaray ve diğer raylı sistem bağlantılarını kullanmaları gerekiyor.
Metrobüslerin iki yaka arasındaki normal seferlerine dönüşü, maratonun tamamlanması ve köprünün yeniden ulaşıma açılmasının ardından gerçekleştirilecek.