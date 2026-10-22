İstanbul’da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ile Sultanbeyli ve Maltepe ile Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Kavacık'tan Ataşehir'e kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.