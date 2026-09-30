İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 31 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler bu süre içinde AKSİS üzerinden harç ödeme adımlarını tamamladıktan sonra ders seçimleri aşamasına geçebilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2026-2027 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere ek süre verildi. Fakültenin duyurusuna göre AUZEF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz kaydını yenilemeyen öğrencilerin bu tarihe kadar ödeme adımını tamamlaması gerekiyor.
Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler işlemlerini AKSİS üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi > Eğitim Öğretim İşlemleri > Harç İşlemleri" adımlarının takip edilmesi gerekiyor.
Ödeme, sistem üzerinden çevrim içi olarak yapılabildiği gibi alınan referans numarasıyla Halkbank şube ve ATM'lerinden de gerçekleştirilebiliyor. Ücretin yatırılmasıyla kayıt yenileme işleminin ödeme aşaması tamamlanıyor.
Kayıt yenileyen öğrencilerin ayrıca ders seçimi yapmasına gerek bulunmuyor. Ödemesini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından seçilecek. Öğrencilerin ödeme sonrasında AKSİS üzerinden kayıt durumlarını ve kendilerine tanımlanan dersleri kontrol etmeleri gerekiyor.