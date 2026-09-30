İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2026-2027 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere ek süre verildi. Fakültenin duyurusuna göre AUZEF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz kaydını yenilemeyen öğrencilerin bu tarihe kadar ödeme adımını tamamlaması gerekiyor.