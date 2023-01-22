Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 22:48 Son Güncelleme: 22.1.2023 22:48

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır?

A- Gazetecilik ve Tıp (CEVAP)


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İstanbul Üniversitesi mezunu olan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, lisans eğitimlerini sırasıyla hangi alanlarda almışlardır?
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