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Giriş Tarihi: 21.1.2022 23:13 Son Güncelleme: 21.1.2022 23:13

İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

İstanbul Unkapanı’ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960’lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

A- Kumaşçılar ve manifaturacılar (CEVAP)
B- Kasetçiler ve plakçılar
C- Marangozlar ve mobilyacılar
D- Biskletçiler ve motosikletçiler

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İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
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