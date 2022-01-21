Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.