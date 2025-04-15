Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Valisi Gül gençleri provokasyonlara karşı uyardı: “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun”
Giriş Tarihi: 15.4.2025 21:35

İstanbul Valisi Gül gençleri provokasyonlara karşı uyardı: “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun”

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençleri provokasyonlara karşı uyardı. Vali Gül, “provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır” dedi.

İstanbul Valisi Gül gençleri provokasyonlara karşı uyardı: Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gençlere uyarılarda bulundu. Vali Gül paylaşımında, "Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

"KEŞKE DEMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLUN"

Vali Gül açıklamasının devamında, "Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı

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İstanbul Valisi Gül gençleri provokasyonlara karşı uyardı: “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun”
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