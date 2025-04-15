İstanbul Valisi Gül gençleri provokasyonlara karşı uyardı: “Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun”

"KEŞKE DEMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLUN"

Vali Gül açıklamasının devamında, "Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı