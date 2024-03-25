İstanbul Valisi Gül, Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Davut Gül'ün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Vali Gül, Sayın İnanır'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Kadir İnanır'ın beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındığı ve beynine atan pıhtının başarılı bir operasyonla alındığını belirten Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı." demişti.