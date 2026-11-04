Haberler Yaşam Haberleri İstanbul yalnız gezginlerin gözdesi
Giriş Tarihi: 04.11.2026

İstanbul yalnız gezginlerin gözdesi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DIŞ HABERLER DIŞ HABERLER
İstanbul yalnız gezginlerin gözdesi
  • ABONE OL
Son yıllarda yalnız seyahat etmek oldukça yaygın. Euronews'ün haberine göre, yalnız seyahat etmek isteyenler Radical Storage tarafından yayımlanan Yalnız Seyahat Endeksi'ne göz atmalı. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 48 şehrini 11 farklı kritere göred eğerlendiren endeks, kişi başına ortalama günlük harcama, Numbeo'nun güvenlik puanı ve yalnız seyahat edenlerin sıklıkla tercih ettiği hostel sayısı gibi unsurları dikkate alıyor. Çekya'nın başkenti Prag, listenin ilk sırasında yer alıyor. İstanbul ise yalnız seyahatte Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında üçüncü sırada.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul yalnız gezginlerin gözdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA