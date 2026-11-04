İstanbul yalnız gezginlerin gözdesi

Son yıllarda yalnız seyahat etmek oldukça yaygın. Euronews'ün haberine göre, yalnız seyahat etmek isteyenler Radical Storage tarafından yayımlanan Yalnız Seyahat Endeksi'ne göz atmalı. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 48 şehrini 11 farklı kritere göred eğerlendiren endeks, kişi başına ortalama günlük harcama, Numbeo'nun güvenlik puanı ve yalnız seyahat edenlerin sıklıkla tercih ettiği hostel sayısı gibi unsurları dikkate alıyor. Çekya'nın başkenti Prag, listenin ilk sırasında yer alıyor. İstanbul
ise yalnız seyahatte Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında üçüncü sırada.
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Mete Efendioğlu - Editör