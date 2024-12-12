İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu yayında! İşte kar beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.