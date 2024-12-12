Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu yayında! İşte kar beklenen iller
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:04

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu yayında! İşte kar beklenen iller

Yılbaşına adım adım yaklaşılırken Megakentte kar yağışı beklentisi artmış durumda. Son dönemde yağmur ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'a kar ne zaman yağacak merak konusu. 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu ile kar beklenen iller belirlenirken bazı bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı verildi. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu yayında! İşte kar beklenen iller

İstanbul'da beklenenden erken görülen kar yağışı yüksek bölgelerde kendini gösterip geri çekildi. 2025 yılına hazırlık yapan şehir halkı yeni yıla kar manzarası ile girip giremeyeceklerini merak ediyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporları takip ediliyor. İşte, İstanbul'a kar beklentisi...

O İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz günlerde kısa bir süreçte görülen kar yağışı dikkate alındığında yılbaşına yaklaşılırken İstanbul'a kar yağacak mı sorusu da gündeme geldi.

Önümüzdeki günler için kar yağışı beklentisi bulunmazken Meteoroloji uzmanları yağış için aralık ayı sonu veya ocak ayı başını işaret ediyor.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13-14-15 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu yayında! İşte kar beklenen iller
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