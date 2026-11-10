Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:20

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken bazı illerde kar yağışı görülmeye başladı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla İstanbul'da yaşayanlar da kışın ilk karının ne zaman düşeceğini araştırıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte beklenen hava koşullarına ve kar yağışının görülebileceği döneme ilişkin tahminlerini paylaştı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!
  • ABONE OL

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken İstanbul'da da kış mevsimine ilişkin ilk tahminler paylaşıldı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte hava sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kışın ilk kar yağışının ne zaman görüleceğine ilişkin Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. Kentte her yıl kısa süreli de olsa kar yağışına rastlandığını hatırlatan Şen, bu kış da benzer hava koşullarının yaşanabileceğini belirtti. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışının ocak ayında görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECEYE DÜŞECEK?

Kasım ayıyla birlikte İstanbul'da daha serin günlerin yaşanması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre kentte termometreler önümüzdeki günlerde 11-12 dereceye kadar gerileyebilecek. Sıcaklıklardaki bu düşüşe rağmen İstanbul'da kısa vadede yoğun kar yağışına ilişkin bir beklenti paylaşılmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Megakentte kar yağışının süresi de Prof. Dr. Orhan Şen'in kış tahmininde yer aldı. İstanbul'un geçmiş yıllardaki hava koşullarına değinen Şen, bu sezon da kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceğini ifade etti. Uzman isme göre kar yağışı 1 ila 2 gün etkili olabilir.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLER İÇİN KAR UYARISI YAPILDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu raporunda, yurdun çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği belirtildi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte bazı illerde kar, bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış görüldü.

Kar beklenen iller şu şekilde:

Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde.

HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA