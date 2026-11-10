İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken İstanbul'da da kış mevsimine ilişkin ilk tahminler paylaşıldı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte hava sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar gerileyebileceğini belirtti.
İstanbul'da kışın ilk kar yağışının ne zaman görüleceğine ilişkin Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. Kentte her yıl kısa süreli de olsa kar yağışına rastlandığını hatırlatan Şen, bu kış da benzer hava koşullarının yaşanabileceğini belirtti. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışının ocak ayında görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.
Kasım ayıyla birlikte İstanbul'da daha serin günlerin yaşanması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre kentte termometreler önümüzdeki günlerde 11-12 dereceye kadar gerileyebilecek. Sıcaklıklardaki bu düşüşe rağmen İstanbul'da kısa vadede yoğun kar yağışına ilişkin bir beklenti paylaşılmadı.
Megakentte kar yağışının süresi de Prof. Dr. Orhan Şen'in kış tahmininde yer aldı. İstanbul'un geçmiş yıllardaki hava koşullarına değinen Şen, bu sezon da kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceğini ifade etti. Uzman isme göre kar yağışı 1 ila 2 gün etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu raporunda, yurdun çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği belirtildi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte bazı illerde kar, bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış görüldü.
Kar beklenen iller şu şekilde:
Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 3°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BOLU 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu