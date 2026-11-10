İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kar yağışı tahmini!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı