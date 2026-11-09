Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:48

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kasım ayıyla birlikte Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, İstanbul için kar yağışı tahminleri de gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar uyarısı yaparken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte kar yağışının beklendiği tarihe ilişkin değerlendirmede bulundu. Kentte hava sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, gözler yeni hava durumu tahminlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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İstanbul'da termometrelerin 8 dereceyi göstermesiyle birlikte kentte soğuk hava etkisini artırdı. Uzmanlar, özellikle geçen çarşamba gününden bu yana Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünde kuzey yönlü serin hava akımının etkili olduğunu ifade ediyor.Megakentte kra yağışına dair beklentiler artmaya başlıyor. İşte Meteorolojik görünüme dair detaylar

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Doğu Anadolu'da önümüzdeki günlerde şiddetli kar yağışının etkili olacağını kaydeden Şen, megakent İstanbul için de beklenen tarihi açıkladı.

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 11-12 DERECEYİ GÖRECEK

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için önemli bir uyarı yaptı.Şen, kentte sel ve su baskınlarına yol açabilecek ölçekte kuvvetli bir yağışın şu aşamada öngörülmediğini belirtti.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir düşüş yaşanacağına işaret eden Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 11-12 derece seviyelerine kadar ineceğini ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYI İŞARET EDİLDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kış kentte kar görülebileceğini belirtti. İstanbul'da geçmiş yıllarda olduğu gibi kısa süreli kar yağışı yaşanabileceğini ifade eden Şen, megakentte karın 1-2 gün etkili olabileceğini söyledi. Şen, olası kar yağışı için özellikle ocak ayını işaret etti.

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

TÜRKİYE'DE KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kış mevsimine ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen, bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının önceki dönemlere göre daha az olabileceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim boyunca daha ılıman seyretmesinin beklendiğini dile getirdi.

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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