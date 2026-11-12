Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzman isim tarih verdi: O tarihte İstanbul'a kar geliyor!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:31

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzman isim tarih verdi: O tarihte İstanbul'a kar geliyor!

Türkiye genelinde soğuk havanın ülkeye giriş yapmasıyla İstanbul'da kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakent için kar tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarının 11-12 dereceye kadar düşmesi beklenirken İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzman isim tarih verdi: O tarihte İstanbul’a kar geliyor!
  • ABONE OL

İstanbul'da sıcaklıkların hafta başında 8 dereceye kadar düşmesiyle soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanlar, Türkiye genelindeki sıcaklık azalmasında kuzeyden gelen serin hava akımının etkili olduğunu belirtiyor. Hava koşullarındaki değişimle birlikte megakentte kar yağışı ihtimali de gündeme geldi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarihe dair de bilgi verdi.

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 11-12 DERECEYİ GÖRECEK

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için önemli bir uyarı yaptı.Şen, kentte sel ve su baskınlarına yol açabilecek ölçekte kuvvetli bir yağışın şu aşamada öngörülmediğini belirtti.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir düşüş yaşanacağına işaret eden Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 11-12 derece seviyelerine kadar ineceğini ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYI ÖNE ÇIKTI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu kış kar yağışı görülebileceğini belirtti. Karın kentte 1-2 gün etkili olabileceğini ifade eden Şen, olası yağış için ocak ayını işaret etti.

TÜRKİYE'DE KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kış mevsimine ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen, bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının önceki dönemlere göre daha az olabileceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim boyunca daha ılıman seyretmesinin beklendiğini dile getirdi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzman isim tarih verdi: O tarihte İstanbul'a kar geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA