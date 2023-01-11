İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kara kış kapıda! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı sorusu neredeyse Aralık ayından beri soruluyor. Meteoroloji uzmanları yaptıkları açıklamalarla İstanbul kar yağışı tarihini vermeye çalışıyor. Yüksek basınç yüzünden İstanbul uzun süredir sisler altında yaşamını sürdürürken, amansız elli soğuklarıyla kar yağışının gelmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…
İSTANBUL İÇİN KAR AÇIKLAMASI GELDİ
Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.
İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.
Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra." açıklamalarında bulundu.
AĞRI DAĞI'NA 2,5 AY SONRA KAR YAĞDI
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden karla kaplandı.
Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.
AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI GELİYOR
AA muhabiri Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.
Amansız elli soğuklarında soğuklar aralıksız devam eder. Bu tarihlerde 10 gün kara kış, 31 gün zemheri ve 9 gün gücüğünle toplam 50 gün sürmektedir. Amansız elli soğukları, diğer soğuklara göre daha uzun sürmektedir.
AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?
Normalde amansız elli soğukları 4 Ocak'ta başlaması gerekirken, omega blokajı nedeniyle yüksek basınçtan dolayı bir hafta sapmayla 11 - 12 Ocak'ta başlayacak.
AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?
11 Ocak'ta gelmesi beklenen amansız elli soğuklarının Şubat sonu gibi bitmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI İÇ ANADOLU'DA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu da paylaşıldı. Buna göre pazar günü Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.
Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.
Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.