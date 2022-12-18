Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM Hava durumu uyarıları ile İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:38

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM Hava durumu uyarıları ile İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman?

Sıcaklıkların yurt genelinde önümüzdeki hafta itibarıyla çok ciddi düşüşler yaşayacağı tahmin edilirken milyonlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularını gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı geldi. MGM tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün içerisinde yurt genelinde sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanacak. Öte yandan Megakent için de ilk tahminler geldi. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte tüm detaylar...

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? MGM Hava durumu uyarıları ile İstanbul’da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman?

Aralık ayının sonuna doğru hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu ise havaların soğumasıyla beraber merak konusu haline geldi. Yurdun bazı bölgelerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; sıcaklıklar ani düşüşler yaşayacak ve bazı illerde karlı hava etkisini gösterecek. İşte İstanbul'a kar beklentilerine dair merak edilen o detaylar ve beklentiler.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Henüz İstanbul için bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Çoğu uzman isim ise karlı hava için Ocak ve Şubat aylarını işaret ediyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli beklentileri şöyle;

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM Hava durumu uyarıları ile İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA