İstanbul’a tatil için gelmişti: Savcı Sibel Tunç’un sır ölümü mercek altında!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çift, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.