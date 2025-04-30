İstanbul’da 1 Mayıs tedbiri: 7 metro durağı kapatılıyor

İstanbul Valiliği, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığını duyurdu. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyeceğini bildiren Valilik, 1 Mayıs'ta bazı yolların ve metro istasyonlarının trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valilik kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları şöyle sıraladı.

- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

-İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,