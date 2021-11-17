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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:55 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:17

İstanbul'da 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: 1 santimlik daire sattılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ

İstanbul'da gayrimenkul satışı üzerinden sıradışı bir dolandırıcılığa imza atıldı. İş adamı Metin Uçar, Esenyurt'ta 224 daireyi kapsayan projesi için ortaklık kurduğu kişilerin, 182 dairesi satılan projeden kalan 42 dairenin kendisinden habersiz şekilde 400 ayrı kişiye sahte belgelerle satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. En çarpıcı detay ise, bu satışlarda bahsi geçen dairelerin metrekaresi inanılmaz rakamlarla dosyalara girdi. 0.01, 0.25, 0.50 ve 1 metrekare olarak çeşitli fiyatlar karşılığında 100 milyonluk vurgun yapıldığını ileri süren Metin Uçar, "Çok büyük bir çete ile karşı karşıyayız. Devletimize güveniyorum" dedi.

Beylikdüzü'nde 224 daire ve 15 dükkandan oluşan bir projeye imza atan müteahhit Metin Uçar inanılmaz bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. İddialara göre Metin Uçar'ın projesi için ortaklık kurduğu şirket, İranlılar'a Türkiye vatandaşlığı kazandırmak iddiasıyla, 182 dairesi satılan projeden kalan 42 daireyi Metin Uçar'dan habersiz şekilde tam 400 farklı kişiye sattı. Üstelik bu satışlarda bahsi geçen dairelerin metrekaresi inanılmaz rakamlar evraka girdi. 0.01, 0.25, 0.50 ve 1 metrekare olarak çeşitli fiyatlar karşılığında yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan ortağının kendisini ve yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini belirten Metin Uçar, "İmzam taklit edilmiş, kaşem kulanılmış. Ne ben kendi binama girebiliyorum, ne de gerçek daire sahipleri evlerine girebiliyorlar. Çok büyük bir çete ile karşı karşıyayız. Devletimize güveniyorum." diyerek yardım istedi.

Proje sahibi Metin Uçar eski ortakları M.Ö, N.A ve onlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 27 kişi hakkında savcılığa başvurdu. İnşaat alanına girmesinin silahlı şahıslar tarafından engellendiğini söyleyen Uçar, 'silahlı suç örgütü' tarafından projesinden daire ve dükkanlarının satıldığı suçlamasıyla gereğinin yapılmasını istedi.


Proje sahibi Metin Uçar

SABAH'a açıklamalarda bulunan Metin Uçar, "Bugüne kadar toplamda 51 kişiden şikayetçi olduk ve "ön alım hakkından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası" anlamına gelen 7 adet şufa davası açıldı. 9 Haziran'da, savcılık, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak durumu rapor etti. O günden beri bu konu inceleme altında. Belediyeden zabıtalar defalarca gelip tutanak tuttu ve projemizin mühürleneceğini söyledi. Ortada büyük bir mağduriyet var. Gerçek daire sahipleri de mağdur ben de. Bir an önce bu dolandırıcılığın cezalandırılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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İstanbul'da 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: 1 santimlik daire sattılar
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