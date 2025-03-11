İstanbul’da 12 milyonluk vurgun! Yöntemleri şoke etti: Sen gönder biz ondan alırız

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şebekenin İstanbul dışında ürün satan vatandaşlarla müşteri gibi irtibat kurduğunu ve 'Sen ürünü İstanbul'da bir arkadaşına gönder. Biz ürün gelince parasını ödeyip ondan alırız." sözleriyle mağdurları kandırdıklarını belirledi.