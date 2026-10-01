İstanbul’da 16 milyonluk hukuk mücadelesi: Sıfır Porsche’de ’ayıplı’ skandal!

SIFIR ARAÇ DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Çok geçmeden, aracın otomatik camlarının tuşlarında da arıza meydana geldi. Servis tekrar tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza meydana geldi. Milyonluk aracın camları sürekli buhar yaptı ve sorun bir türlü giderilemedi. Araç parçalarının da yurt dışından geç gelmesi iş adamı Erdal E., tarafından artık çekilmez bir hal aldı.