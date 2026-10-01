İstanbul’da 16 milyonluk hukuk mücadelesi: Sıfır Porsche’de ’ayıplı’ skandal!

Olay 2024 yılında yaşandı. İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana geldi, yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.
SIFIR ARAÇ DÖKÜLMEYE BAŞLADI
Çok geçmeden, aracın otomatik camlarının tuşlarında da arıza meydana geldi. Servis tekrar tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza meydana geldi. Milyonluk aracın camları sürekli buhar yaptı ve sorun bir türlü giderilemedi. Araç parçalarının da yurt dışından geç gelmesi iş adamı Erdal E., tarafından artık çekilmez bir hal aldı.
MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Bilirkişi raporlarını ve sunulan delilleri inceleyen mahkeme, 2023 model Porsche Cayenne markalı aracın ayıplı olduğunu tespit etti. Mahkeme, dava konusu ayıplı aracın tüm takyidatlardan ari şekilde davalılara iadesine, aynı marka ve model ayıpsız sıfır km otomobilin ise davalılardan alınarak iş adamı Erdal E.'ye verilmesine hükmetti.