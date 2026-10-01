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Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:25

İstanbul’da 16 milyonluk hukuk mücadelesi: Sıfır Porsche'de 'ayıplı' skandal!

İstanbul’da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya’dan 16 milyon TL'ye aldığı sıfır kilometre Porsche Cayenne marka otomobiliyle büyük bir mağduriyet yaşadı. Henüz 2 bin kilometreye bile gelmeden su sızdıran ve peş peşe arıza veren lüks araçta yağmurdan korunmak için şemsiye açmak zorunda kalan iş adamıı, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, otomobilin ayıplı olduğuna hükmederek sıfır km yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
İstanbul’da 16 milyonluk hukuk mücadelesi: Sıfır Porsche’de ’ayıplı’ skandal!
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Olay 2024 yılında yaşandı. İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana geldi, yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.

SIFIR ARAÇ DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Çok geçmeden, aracın otomatik camlarının tuşlarında da arıza meydana geldi. Servis tekrar tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza meydana geldi. Milyonluk aracın camları sürekli buhar yaptı ve sorun bir türlü giderilemedi. Araç parçalarının da yurt dışından geç gelmesi iş adamı Erdal E., tarafından artık çekilmez bir hal aldı.

YARGIYA BAŞVURDU

Yetkili servisin müdahalelerine rağmen kronik arızaları giderilemeyen araç için araç değişim talebinde bulunan Erdal E., olumsuz yanıt alınca avukatı Feyzullah Yeşilyayla aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

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MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Bilirkişi raporlarını ve sunulan delilleri inceleyen mahkeme, 2023 model Porsche Cayenne markalı aracın ayıplı olduğunu tespit etti. Mahkeme, dava konusu ayıplı aracın tüm takyidatlardan ari şekilde davalılara iadesine, aynı marka ve model ayıpsız sıfır km otomobilin ise davalılardan alınarak iş adamı Erdal E.'ye verilmesine hükmetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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