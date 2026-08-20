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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:24

İstanbul'da 2 kadın kıskıvrak yakalandı: Evde uyuşturucu serası kurmuşlar!

İstanbul Şişli’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 90 gram marihuana ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul’da 2 kadın kıskıvrak yakalandı: Evde uyuşturucu serası kurmuşlar!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, 11 Ağustos 2026 tarihinde Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

ADRESTE UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ş.B. (31) ve N.C.B. (28) isimli 2 kadın şüpheliyi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu, 120 dolar, 25 euro ve 1.600 TL ele geçirildi.

1 KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.B., 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.Ş.B. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'da 2 kadın kıskıvrak yakalandı: Evde uyuşturucu serası kurmuşlar!
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