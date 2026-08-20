İstanbul’da 2 kadın kıskıvrak yakalandı: Evde uyuşturucu serası kurmuşlar!

ADRESTE UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ş.B. (31) ve N.C.B. (28) isimli 2 kadın şüpheliyi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu, 120 dolar, 25 euro ve 1.600 TL ele geçirildi.

1 KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.B., 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.Ş.B. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör