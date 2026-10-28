Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:53

İstanbul’da 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 12 gözaltı

İstanbul'da, kaçak sigara ve tütün dağıtıcılarına düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 23 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
İstanbul’da 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 12 gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında:

23 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

5 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 1 milyon 403 bin 360 dolu makaron, 330 bin adet boş makaron, 3 ton 109 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 172 sigara sarma kağıdı, 7 bin boş sigara kutusu, bin 482 paket gümrük kaçağı sigara, 236 kilogram nargile tütünü, 73 elektronik sigara ve nargile cihazı, 1 kompresör, 2 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 604 bin 100 lira ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda, söz konusu kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen ve devleti vergi kaybına uğratan kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu sabah 18 adres ve 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak tütün mamullerine el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA