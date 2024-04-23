Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 23 Nisan’a özel program… Şehit polisin emaneti emniyet müdürü oldu
Giriş Tarihi: 23.4.2024 14:43

İstanbul’da 23 Nisan’a özel program… Şehit polisin emaneti emniyet müdürü oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrenciler, öğretmenler ve velileri makamında kabul etti. İstanbul Emniyet Müdürü makamına oturan şehit polis çocuğu Çağatay Özmen telsiz anonsuyla polislere seslendi ve trafikle ilgili önemli mesajlar verdi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da 23 Nisan’a özel program… Şehit polisin emaneti emniyet müdürü oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş; öğrenciler, öğretmenler ve velileri makamında kabul etti.

Öğrenciler Zafer Aktaş'a çiçek hediye etti. Ziyarete Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, dört öğretmen, altı veli ve dört öğrenci katıldı. 2016 yılında Mardin'de şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Ozan Özmen'in çocuğu Çağatay Özmen, İstanbul İl Emniyet Müdürü makamına oturarak telsiz anonsuyla emniyet mensuplarına hitap etti ve trafikle ilgili önemli mesajlar verdi.

Programın sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından öğrencilere hediyeler verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da 23 Nisan’a özel program… Şehit polisin emaneti emniyet müdürü oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA