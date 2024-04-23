İstanbul’da 23 Nisan’a özel program… Şehit polisin emaneti emniyet müdürü oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş; öğrenciler, öğretmenler ve velileri makamında kabul etti.

Öğrenciler Zafer Aktaş'a çiçek hediye etti. Ziyarete Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, dört öğretmen, altı veli ve dört öğrenci katıldı. 2016 yılında Mardin'de şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Ozan Özmen'in çocuğu Çağatay Özmen, İstanbul İl Emniyet Müdürü makamına oturarak telsiz anonsuyla emniyet mensuplarına hitap etti ve trafikle ilgili önemli mesajlar verdi.

Programın sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından öğrencilere hediyeler verildi.