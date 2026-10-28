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Giriş Tarihi: 28.10.2026 17:25

İstanbul’da 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Töreni sebebiyle perşembe günü sabah saat 05.45 itibarıyla Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler kapsamında 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirildi.

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Semih KARA Semih KARA
İstanbul’da 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personelin görevlendirildiği belirtildi. Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören sebebiyle perşembe günü sabah saat 05.45'ten programın bitimine kadar şu yollar trafiğe kapatılacak

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D 100 Karayolu,
- 0-3 Hal Yolu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL
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İstanbul’da 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
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