İstanbul’da 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personelin görevlendirildiği belirtildi. Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören sebebiyle perşembe günü sabah saat 05.45'ten programın bitimine kadar şu yollar trafiğe kapatılacak
KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D 100 Karayolu,
- 0-3 Hal Yolu.