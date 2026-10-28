İstanbul’da 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personelin görevlendirildiği belirtildi. Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören sebebiyle perşembe günü sabah saat 05.45'ten programın bitimine kadar şu yollar trafiğe kapatılacak

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.

- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.

- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D 100 Karayolu,

- 0-3 Hal Yolu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör