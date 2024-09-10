İstanbul’da 6 araç birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

Kazanın ardından arkadan seyir halde ilerleyen 4 araç da duramayarak kazaya karıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.